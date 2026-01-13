Bakan Yerlikaya, Yeni Atanan ve Görev Yerleri Değişen Valilerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle Bakanlık'ta bir araya geldi. Valilere başarılar dileyen Yerlikaya, "Görevimizi yaptıktan sonra aldığımız hayır dua, mükafatların en büyüğüdür. Bu anlayışa Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilere başarılar diledi. Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen kıymetli Valilerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik. Valilerimiz, aziz milletimizin sesi, nefesidir. Valilerimizin her biri, görev yaptığı ilde her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlayabilmek adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak… Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' sözü Valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir. Görevimizi yaptıktan sonra aldığımız hayır dua, mükafatların en büyüğüdür. Bu anlayışa Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacağız. Görev yerleri değişen ve yeni atanan Valilerimize başarılar diliyorum."