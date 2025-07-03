İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Yas-ı Matem Oruç Açma Buluşması' programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu topraklar, Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdudur." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığında, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya, tutulan oruçların kabul ve makbul olmasını dileyerek, "Muharrem ayı, takvimlerin ötesinde bir vakittir. Zulme karşı Hakk'ın, haksızlığa karşı direnişin adıdır. Derin bir tefekkür zamanıdır. İki cihan serveri Efendimizin ciğer paresi, gözünün nuru, göğsünde teskin edip sırtında taşıdığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve 72 yareninin şehadetinin üzerinden 1345 yıl geçmiş olsa da yüreklerimizdeki sızı, ilk günkü gibi tazedir." dedi.

Kerbela'nın, sadece bir matem değil, hakkın yanında yer alanların, yere düşmemek için verdiği son nefesin adı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kerbela, zalimin karşısında boyun eğmeyen bir şehadettir. Masumiyetin ve adaletin en yüce ifadesi olarak insanlık tarihine kazınmıştır. İşte biz bugün bu sofrada kalbimizde ehlibeytin duasını taşıyoruz ve diyoruz ki her kim Hazreti Hüseyin'in yolunu izlerse, o yol adalet yoludur, o yol kardeşlik yoludur, o yol insanlık yoludur. Çünkü biliriz ki ehlibeyt muhabbeti, Peygamber Efendimizin ümmetine vasiyetidir. Tarih boyunca bu milletin irfanı Hazreti Ali'nin ilmiyle, Fatıma annemizin merhametiyle, Hazreti Hasan'ın vakarıyla, Hazreti Hüseyin'in cesaretiyle yoğrulmuştur. Anadolu'da bin yıldır ehlibeyt sevgisiyle yanan gönüller, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Pir Sultan'a uzanan bir yolun yolcularıdır. Bu topraklar, Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdudur."

"Bir ve beraber olmayı bildik"

Bakan Yerlikaya, milletin her bir ferdinin, inancı, ibadeti, geleneği ve mezhebiyle aynı gönül sofrasının, aynı milletin, aynı devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Her bir kültürün, inancın, devletin güvencesi altında olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Bin yıldır bu topraklarda birbirimizin yaralarını sardık, birbirimize merhem olduk. Nerede kanadı kırık bir kuş görsek, sarıp sarmaladık. Yetimlerin kardeşi, yolda kalanın yoldaşı olduk. Sen-ben demeden biz demeyi, bir ve beraber olmayı bildik. Aynı acılara göğüs gerdik, aynı gök kubbenin altında lokmalarımızı paylaştık. Tıpkı bu akşam olduğu gibi. Çünkü biliyoruz ki toplumsal huzurun en büyük sırrı, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçiyor." diye konuştu.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu coğrafyada birliğimizin, dirliğimizin teminatı, kardeşliğimizi yaşamak, yaşatmak ve daim kılmaktır." sözünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"İşte bizler de bu akşam bu kardeşlik sofrasında cem olarak bir oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz. Buradaki kardeşliğimiz, geleceğe taşıyacağımız en kıymetli emanettir. Bu toprakların ruhunu yoğuran nesne, yalnızca coğrafya değil, birlikte yaşama iradesidir. Aynı toprağı vatan bilenlerin, aynı bayrağın gölgesinde yaşayanların, aynı hüzne ağlayıp aynı umuda sarılanların iradesidir. Bu yüzden biz Mah-ı Muharrem'i bir birleşme vesilesi olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın buyurdukları gibi 'Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.' Hamdolsun biz, birbirimizi seviyoruz, hamdolsun biriz, beraberiz."

Kerbela'nın yasıyla mahzun olduklarını ama Hazreti Hüseyin'in hak mücadelesinin ilhamından güç aldıklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birbirimize daha sıkı kenetleneceğimiz bir geleceği, inşallah el birliğiyle kuracağız. Bu vesileyle, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların, yaptığımız niyazların dergah-ı izzetinde kabul olmasını niyaz ediyorum. Başta Peygamber Efendimizin ehlibeyti olmak üzere, Kerbela şehitlerini rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Muharrem ayı, milletimize ve tüm insanlığa barış, adalet ve merhamet getirsin inşallah." dedi.

Programda, mersiye, nefes, Kerbela ağıdı, duaz-ı imam ile oruç açma gülbangı okundu.

Programa, bakan yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş ile Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, 81 ilden gelen cemevi başkanları ve kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.