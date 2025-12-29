Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova'da Deaş Operasyonunda Şehit Olan Polislerin İsimlerini Açıkladı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda, üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şehit olan polislerin isimlerini açıkladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
