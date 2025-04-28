İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Suriyeli Kardeşlerimizin Dönüş Sürecini, 14 Yıllık Misafirliğin Vakarına Yakışır Biçimde Yürütüyoruz"

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede "insan onuru" demekten hiçbir zaman vazgeçmediklerini, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa asla müsaade etmediklerini belirterek, "Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve biz, Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık. Bu süreci '14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına, yakışır biçimde yürütüyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, "Zat-ı devletlerinizin vizyonuyla, 12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız, devletimizin göç alanındaki çalışmalarında bir milattır. Bu vizyon sayesinde Türkiye, kurumsal anlamda göçü yöneten bir ülke haline gelmiştir. Bugün Başkanlığımız; düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş ve göç yönetimiyle ilgili tüm alanlarda dünyaya örnek olan, yepyeni uygulamalara imza atıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin tarih boyunca yurdundan koparılan, yuvasından edilen ve umudu elinden alınan insanlar için güvenli bir liman ve sığınak olduğunu ifade eden Yerlikaya, bazı ülkelerin, göç krizlerine karşı kör, sağır ve nobran bir tutum sergilediklerini, göçmenlerin insan olduklarını unutarak onları yalnızca nitelikli ya da niteliksiz iş gücü olarak gördüklerini ve cansız bedenlerin sahillere vurmasına sessiz kaldıklarını söyledi.

"O çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik"

Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını hatırlatarak, "'Dünya 5'ten büyüktür' dediniz. 'İnsanlığın, daha adil bir dünyada yaşama umutları, birer birer ölüyor' dediniz. 'Minik bedeni sahile vuran Aylan Bebek, modern dünyanın utanç vesikasıdır' dediniz. Bizler, bu anlayışla, hiçbir zaman zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza, asla sırtımızı dönmedik. O çığlıkları asla duymazlıktan gelmedik. Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla kavurucu güneşin yaktığı bedenlere, bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası 'yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' diyerek yoğrulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Evde bakım hizmetlerini, hukuki bir zemine oturttuk"

Yerlikaya, düzenli göç yönetiminde, çok önemli adımlar attıklarını, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, turistler, uluslararası üniversite öğrencileri, ihtiyaç duyulan iş gücü ve yabancı yatırımcılarımız için, düzenli göçmenler için, her biri için 'çekim merkezi' olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması, yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışla, ülkemize turizm, eğitim, sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların, iş ve işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Göç yönetimimizin temel hedeflerinden biri olarak, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İşte bu bağlamda ikamet başvuruları, artık noterlikler üzerinden alınabiliyor. Evde Bakım Hizmetlerinde çalışacak iş gücünün ikamet izinlerini kolaylaştırıyor, kayıtlı istihdamı teşvik ediyoruz. Böylece; evde bakım hizmetlerini, hukuki bir zemine oturttuk. Biz, ülkemizin istihdam açığı olan alanlarda, bu ihtiyacı gidermek için, ilgili sektör ve kurumlarla koordinasyon içinde, kamu düzeni ve güvenliği açısından tedbirler alarak, yeni düzenlemeler yaptık. Örneğin; hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinlerinde yeni uygulamaları, bu çerçevede hayata geçirdik. Şu an bizimle olan sevgili öğrencilerimiz artık ikamet işlemlerini; Göç İdaresi Müdürlüklerine gitmeden, kendi üniversitelerinde yapabiliyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz ülkemize gelen öğrenci kardeşlerimize, sadece okullarımızı değil, gönül dünyamızı da açıyoruz" sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Sevgili öğrenciler burada, ilim yolunda attığınız her adım yalnızca kendi hayatınızı değil, insanlığın geleceğini de güzelleştirecek. Sizler tarihin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu topraklarda; barışın, adaletin ve ilmin yeni elçileri olacaksınız. Türkiye'nin büyüklüğü, yalnızca sahip olduğu topraklardan değil; gönlünü tüm insanlığa açmış bir millet olmasından gelir. ve sizler; bu büyük milletin birer elçisi olarak, bu hikayeye ortak oluyorsunuz" dedi.

"Yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa asla müsaade etmedik"

Bakan Ali Yerlikaya, Mobil Göç Noktası araçlarıyla kimlik kontrollerine başladıkları ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısının oranının yüzde 74,5 olduğunu, ancak son bir ayda bu oranın yüzde 2'ye kadar düştüğünü bildirdi.

Düzensiz göçle mücadelede 5 basamaktan oluşan bir strateji uyguladıklarını aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece düzensiz göç rotası değişmiştir. Göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de 'insan onuru' demekten, 'önce insan' demekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa asla müsaade etmedik. Kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, düzensiz göçle mücadele edilebileceğini, tüm dünyaya gösterdik.

Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye'de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde. Hamdolsun Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve biz, Suriyeli kardeşlerimizin; 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık. Bu süreci, '14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz. Tüm bu yenilikler, göç yönetimindeki vizyonumuzu ortaya koymaktadır. İşte tam da bu anlayışla, Türkiye 'göç yönetiminde dünyaya model olan bir ülkedir."