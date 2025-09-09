Bakan Yerlikaya İzmir'deki Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

(İZMİR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memurları Ömer Amile ve Murat Dağlı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yerlikaya, "Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın cenaze töreninin ardından saldırıda yaralanan polis memurları Ömer Amila ve Murat Dağlı'yı tedavi gördükleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

"Milletimizin başı sağolsun"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Dün Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda, kahraman polis memurlarımız Ömer Amila ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

"Hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"

Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yaralılarımızı ziyaret ettim, durumları gayet iyi. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum."