İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fethi Sekin, şehitler ocağı Emniyet Teşkilatımızda görev yapan kahraman polislerimizdendi. 9 yıl önce vatanı için bir an dahi tereddüt etmeden şehadete koştu. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Adı milletimizin kalbinde daima yaşamaya devam edecek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."