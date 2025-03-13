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Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

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2 yaşındaki Rana'nın ölümü sonrası gündem yine sokak köpekleri. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Kusuru olanlara soruşturma açılacak. Mevzuata uymayanlara gereği yapılacak. 39 mülkiye müfettişi, 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek." dedi.

Konya'da Rana bebeğin ölümü ile zirveye çıkan köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.

"REHBERLİK YAPACAKLAR"

"Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek." diyen Bakan Yerlikaya, "Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır." şeklinde konuştu.

Müfettişlerin, sahipsiz sokak hayvanlarının yürürlüğe girdiği 2 Ağustos tarihinden bu yana yapılanları yerinde inceleyeceklerini anlatan Bakan Yerlikaya, "İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler." ifadelerini kullandı.

"BAZI BELEDİYELER, BAŞKA İLÇE SINIRI İÇİNE BIRAKIYOR"

"Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını parka götüremeyen anneler var. Sabah camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var." diye konuşan Bakan Yerlikaya, her bir cana saygılı olduklarını anlatıp, sahipsiz sokak hayvanlarına iyi bakmak istediklerini söyledi.

Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları toplamak yerine başka belediyelerin sınırları içine bıraktığını anlattı. Bu konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Yerlikaya, idari soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMengele:

2 yasindaki Ranayi köpekmi isirdi yaralarini görmedik hemen alelacele suriyeye defnedildi asla köpek isirmadi

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Köpek severlere de barınak yapın hemen yanına..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir vatandaş olarak ben belediyelere yansız ve tarafsız davranacaklarına kesinlikle inanmıyorum

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Haber Yorumlarısadece kadir:

belediyeler hiç işe yaramıyor bu konuda. Tuzla belediyesine defalarca yazdık, aradık, söyledik. geliyorlar yalandan 1 araç geziyorlar elinde bir tane mızrak köpeği kovalıyor sonra köpek kaçıyor. sokaklar köpek dolu. sırf bizim sokakta 11 tane köpek cinsi var. aralarında kırma pitbull bile var. insan yaklaşmaya korkuyor.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Butun Maas Alan Personellerin, Hatta Sen de Dahil Sokaklardaki Kopekleri Kendiniz, Hayvanlara Zarar Vermeden Toplayip, Cok Gec Kalinmis Kisirlastirma Calismalarina Baslayin..Zart Zurt Bos Bos Konusup Durmayin..

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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

çocuk ölene kadar nerdeydiniz! kaç kişi ısırıldı? ölüm bağıra bağıra geldi. YAZIK...

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Haber YorumlarıMusty:

ureyle ne ya dogru durust haber yazin

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Haber YorumlarıCHP Savar:

üreyle değil süreyle admin

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

tamam şimdilik milletin gazını aldın sayın bakan. sonra salla gitsin

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Haber YorumlarıQuake Damage:

Mama rantçıları ne yapacak? boğazlanan domuzları mamaya dönüştüren fabrikalar iflas mı etsin? 10 ton mama gideri gösterip oraya buraya döktük diye el altından hayvanseverlere sattıranlar ne bok yiyecek? 100 Köpek kısırlaştırdık diyerek 10 köpek kısırlaştırıp kalan parayı cukkalayan insanlar varsa bunlara yazık değil mi? bir şey yaparken iyi düşünmek lazım ki kimse mağdur olmasın.

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