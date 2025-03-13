Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Konya'da Rana bebeğin ölümü ile zirveye çıkan köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.

"REHBERLİK YAPACAKLAR"

"Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek." diyen Bakan Yerlikaya, "Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır." şeklinde konuştu.

Müfettişlerin, sahipsiz sokak hayvanlarının yürürlüğe girdiği 2 Ağustos tarihinden bu yana yapılanları yerinde inceleyeceklerini anlatan Bakan Yerlikaya, "İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler." ifadelerini kullandı.

"BAZI BELEDİYELER, BAŞKA İLÇE SINIRI İÇİNE BIRAKIYOR"

"Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını parka götüremeyen anneler var. Sabah camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var." diye konuşan Bakan Yerlikaya, her bir cana saygılı olduklarını anlatıp, sahipsiz sokak hayvanlarına iyi bakmak istediklerini söyledi.

Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları toplamak yerine başka belediyelerin sınırları içine bıraktığını anlattı. Bu konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Yerlikaya, idari soruşturma başlatacaklarını açıkladı.