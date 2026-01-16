Haberler

Ali Yerlikaya, Bükreş'te Romanya İçişleri Bakanı Predoiu ile Görüştü

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya'nın Bükreş şehrinde, Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Marian-Catalin Predoiu ile bir araya geldi. Görüşmede sınır aşan suçlarla mücadele ve iş birliği konuları ele alındı.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya Bükreş'te, Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Marian-Catalin Predoiu ile bir araya geldi.

Yerlikaya, görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Marian-Catalin Predoiu ile Bükreş'te bir araya geldik.

Görüşmemizde; terör, organize suçlar, narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleyi, kolluk birimleri arasında eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılmasını, düzensiz göç ve afet yönetimi alanlarındaki iş birliği konularını ele aldık.

Karadeniz komşumuz olan Romanya ile iş birliğimizin, yalnızca ülkelerimizin değil, bölgemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağını değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için Sayın Bakana teşekkür ediyorum."

