İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Milli Türk Talebi Birliği maziden atiye kurulmuş bir köprüdür"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Türk Talebi Birliği'nin (MTTB) maziden atiye kurulmuş bir köprü olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Türk Talebi Birliği'nin Şahlanış Kampı'nda "Eskimez MTTB'liler ve bu kutlu davanın genç neferleriyle" bir arada olduklarını ifade etti.

Şair Sezai Karakoç'un "Diriliş, bir gençlik hamlesidir, imanla dirilen bir gençlik, yeryüzünü değiştirir" sözlerini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Dilimiz, kültürümüz, medeniyet tasavvurumuz genç beyinlerle nefes aldı. Bu topraklarda her şahlanış, gençliğin gönlündeki imanla, alnındaki terle başladı. İşte MTTB... Maziden atiye kurulmuş bir köprüdür. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, güzel Türkçemizin korunmasından, Hatay'ın vatan topraklarına katılmasına, Kıbrıs meselesindeki milli duruştan Ayasofya'ya kadar milli ve manevi her alanda, talebe hareketlerinin en köklülerindendir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu ocakta yetişmiş bir talebeydi. Eskimez MTTB'liydi."

Yerlikaya, 1980 darbesiyle getirilen engeller yüzünden, 2008'de yeniden teşekkül eden Milli Türk Talebe Birliği'nin resmi kayıtlarda "Talebe Birliği Federasyonu" adıyla geçtiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bugün bir müjde verdik. Dedik ki, adınız, öz adınızdır, Milli Türk Talebe Birliği. MTTB, o tarihi ismine ruhuna, kimliğine yeniden kavuşuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Milli Türk Talebi Birliği'nin Şahlanış Kampı görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
