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Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son günlerde iyiden iyiye artan FETÖ operasyonlarına bağlı olarak yöneltilen "Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?" sorusuna "Su uyur FETÖ uyumaz, kılıktan kılığa giren bu ihanet yapılanmasının kökünü kazıyoruz" yanıtını verdi.

Son dönemde terör örgütleri, çeteler ve organize suç örgütlerine yönelik birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonların hız kesmemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YERLİKAYA'YA FETÖ OPERASYONLARINA İLİŞKİN SORU

Sözcü gazetesine konuşan Bakan Yerlikaya'ya "Bugün hala FETÖ operasyonlarının sürdüğünü görüyoruz. Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı? Saklanarak mı yaşıyorlar?" sorusu yöneltildi.

"TEK TEK TESPİT EDİP ADALETE TESLİM EDİYORUZ"

Kamuoyunda da büyük merak konusu olan soruya Bakan Yerlikaya şu yanıtı verdi; "Biz biliyoruz ki; "Su uyur FETÖ uyumaz"... Yaptığımız operasyonlarla kılıktan kılığa giren bu ihanet yapılanmasının kökünü kazıyoruz... Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması", "Emniyet Mahrem Yapılanması", "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunanları, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunanları, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınan ve haklarında 'aranma' kaydı bulunanları tek tek tespit edip adalete teslim ediyoruz.

"FETÖ'YE YÖNELİK 4130 OPERASYON YAPTIK"

15 Temmuz gecesi, milletimizin omuzlarımıza yüklediği yükün de sorumluğun da farkında olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde FETÖ'ye yönelik; 4130 operasyon yaptık. 6260 şüpheli gözaltına alındı. 1.312'si tutuklanırken, 1.290'ı hakkında adli kontrol kararı verildi."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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