İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Açıklamaları

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sancaktepe'de ters yönden araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yeni trafik kanunu ile ilgili cezai yaptırımları ve trafik güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö'nün aynı gün yakalandığını belirterek, "Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmak… Bu kabul edilemez. Nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk?" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik güvenliğine ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya, "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün yakalandı. Gereği yapıldı. Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmak… Bu kabul edilemez. Nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk?" ifadelerini kullandı.

"Kanun yürürlüğe girince her hafta bu istatistiki bilgileri sizlerle paylaşacağım"

İlk kez yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre; saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sizce aracı 60 gün otoparka çekilen ve ehliyeti geçici olarak 60 gün alınıp bu süre içinde araç kullanamayacak bir sürücü, aynı saldırgan davranışı tekrar eder mi? Ayrıca yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere; tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira, şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise hem 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız hem de 60 gün sürücü belgesini geri alıp, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Biz bu idari yaptırımların kısa süre içinde caydırıcı olacağına ve bu tür davranışların yok olacağına inanıyoruz. Kanun yürürlüğe girince her hafta bu istatistiki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: ANKA / Güncel
