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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sokak Gösterilerine Sert Tepki

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki gösterilerde bir polis memuruna asit atılmasının ardından sokak çağrısı yapanları uyararak, milletin huzurunu tehdit edenlere izin vermeyeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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