İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sinop'taki Silahlı Saldırı Açıklaması

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 saldırganın berber dükkanına düzenlediği ve 1 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırganlarının yakalandığı bildiren Bakan Yerlikaya, "Dün Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın'da yakalandı. Gereği yapıldı. Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.