İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, şehit polis memuru Ali Barut için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ali Barut, görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
