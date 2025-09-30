İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit polis memuru Ömer Amilağ için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine 8 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ömer Amilağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 8 Eylül günü İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, bugün hastanede şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."