Manisa'daki kadın cinayetine ilişkin mülkiye müfettişi ve polis başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen P.K. için bir mülkiye ve bir polis başmüfettişi görevlendirdi. Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'daki bir kadının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, bir mülkiye müfettişi ve bir polis başmüfettişi görevlendirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, dün Manisa'da 7 çocuk annesi P.K'nin, 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldüğünü hatırlattı.

"Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum." ifadesini kullanan Yerlikaya, kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçleriyle büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal bir mülkiye, bir de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K'ye Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil, insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
