İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ilgın'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu

Sıfır mobilya alan çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.