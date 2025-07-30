İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması
Konya Ilgın'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel