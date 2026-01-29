Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Türkiye'nin göç yönetimi modeli ve işbirliklerini değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, Salih ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi modeli, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen başarılı işbirliği ve ortak yürütülen projeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Yerlikaya, Salih ve heyetine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını