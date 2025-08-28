İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti ve esnafla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak Saraçlar Çarşısı ve bedestende esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Yerlikaya'yı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile diğer ilgililer karşıladı.

Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Samsunspor ne yaptıysa olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.