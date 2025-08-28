İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak Saraçlar Çarşısı ve bedestende esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Yerlikaya'yı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile diğer ilgililer karşıladı.

Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladı.