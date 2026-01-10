Haberler

Yerlikaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Doğru, güvenilir, tarafsız ve anlaşılır bilgiyi hızlı biçimde gece gündüz demeden çoğu zaman zor şartlar altında görev yaparak kamuoyuna sunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Başta Gazze'de şehit olan basın mensupları olmak üzere hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı