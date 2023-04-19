İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanları Anma ve İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazilerin silah ruhsatıyla ilgili süresizlik meselesi olduğunu belirterek, "Yarın sabah itibarıyla talimat vereceğim, yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kahramanları Anma ve İftar Programı'na katıldı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitirseniz, bu incitmeyle karşıma gelmeyin." şeklinde talimatı olduğunun altını çizdi.

Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak programını sorduğunu, şehit ailelerinin iftarına gideceği yanıtını verdiğini söyleyen Soylu, Erdoğan'ın da "Süleyman, şehitlerimiz diridirler biliyor musun? Orada de ki şehit ailelerimiz ve gazilerimizin attığı her adım bizim gururumuzdur. Biz onların emrine amadeyiz." ifadelerini kullandığını aktardı.

Soylu, "Siz, yedi düvele karşı mücadele eden bir devletin, bir milletin evlatlarısınız. Biz terörle mücadele ederken karşımızda PKK, PYD yok sadece. Biz, Amerika'nın bütün gücüyle karşımızda olduğunu biliyoruz. Biz, attığımız her kurşunun, etkisiz hale getirdiğimiz her teröristin terör örgütünü destekleyenin canını acıttığını biliyoruz. PKK'lı, PYD'li teröristleri etkisiz hale getirdiğimizde Amerikalı komutanlar koşarak gidiyorlar, salya sümük onların cenazelerinde ağlıyorlar. Buradan bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu bayrak dalgalandıkça, bu ezan-ı Muhammedi okundukça Amerika'nın askerlerini çok ağlatacağız." diye konuştu.

Gazilerin baş tacı olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir meselemiz var. Bu benim üzerimde bir borçtur, onu halletmem lazım. Gazilerimizin silah ruhsatıyla ilgili bir süresizlik meselesi var. Yarın sabah itibarıyla talimat vereceğim, yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım. Sizin bize söylediğiniz emirdir. Biz o emri yerine getirmekle mükellefiz. Bu işin kısası-uzunu, yükseği-alçağı söz konusu değildir. Ne derseniz üzerimize emirdir."

Konuşmaların ardından bu hafta doğum günü olan gazilere doğum günü pastası kesildi.

Programa, şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, AK Parti İstanbul milletvekili adayı Enes Eminoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.