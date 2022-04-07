İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
Resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Bakan Soylu, Gürcistan İçişleri Bakanlığındaki temaslarının ardından Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da yer aldı.
AA / Kemal Karadağ - Güncel