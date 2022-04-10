İçişleri Bakanı Soylu emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatına ilişkin, "Bu teşkilat FETÖ'yü iyi tanır, onları dize getirmiş bir teşkilattır, bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır, geri kalanları da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. FETÖ'nün çürüklerinin ne iftiralarına ne fitnelerine ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Türkiye'deki şehit ailelerine iki ailenin daha katıldığını söyleyen Soylu, trafik kazasında şehit olan jandarmalara Allah'tan rahmet diledi.

Osmaniye'deki şehit cenazesinde yine metanet, vatan sevdası ve yüksek bir maneviyat gördüklerini ifade eden Soylu, "Ülkemizin zenginliğini tarif ederken doğal kaynaklarımızdan, madenlerimizden, su kaynaklarımızdan, doğal güzelliklerimizden bahsedilir ya elbette ki hepsinin çok ayrı bir zenginliği var ama esas bizim zenginliğimiz, bizim gücümüz, bizi ayakta tutan işte bu güçlü maneviyatımızdır." diye konuştu.

Güçlerinin inançla, insana ve devlete bakışlarıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Soylu, "Onun için bize saldıranlar, bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da buraya saldırmak istiyorlar. Batı'nın emperyalizmi buraya saldırdı, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tam da buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımızdır, bizim anlayışımız, bizim birliğimizdir ve en büyük dertleri bizim kardeşliğimizdir." dedi.

Bakan Soylu, en son 15 Temmuz'da milletin büyük bir imtihandan geçtiğine işaret ederek "Bu teşkilat FETÖ'yü iyi tanır, onları dize getirmiş bir teşkilattır, bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır, geri kalanları da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. FETÖ'nün çürüklerinin ne iftiralarına ne fitnelerine ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir. Polis teşkilatımız Cumhuriyet'in, demokrasimizin, anayasamızın, hukuk devletimizin ve milletimizin eminidir." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğuna ve büyük bir devletin geleneğine sahip olduğuna işaret eden Soylu, "Büyük devlet olmak öyle sadece kişi başı milli gelir üzerinden ölçülebilir bir şey değildir. Ekonomik kriterler elbette ki önemlidir ama bugün dünya ekonomik göstergeleri bizden çok daha iyi ülkelerin işleri eline yüzüne bulaştırmasının sıkıntısını yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 2022 yılı Global Terörizm Endeksi Raporu'na göre dünyada terörizmden etkilenen ilk 5 ülkeden 3'ünün Afganistan, Irak ve Suriye olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Üçü de Amerika'nın ve Batı'nın bir şekilde müdahale ettiği ve ortada bıraktığı ülkelerdir. 2021 yılı Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre küresel afyon haşhaş ekimi 2020'de 2019'a göre dünyada yüzde 24, Afganistan'da yüzde 37 arttı. Güya demokrasi getireceklerdi, demek ki unutmuşlar onun yerine haşhaş tohumu getirmişler ve onu ekmişler. Tıpkı Afganistan, tıpkı Suriye, tıpkı Irak örneğinde olduğu gibi zengin ülkelerin Ukrayna'da işleri nasıl karıştırdıklarını, nasıl her tarafı tahrik ettiklerini ve ondan sonra da o insanlara neler olduğunu hep birlikte gördük. Hiçbir yerde ne terörle mücadele edebildiler ne göçü engelleyebildiler ne anlaşmazlıkları çözebildiler ne de virüs salgınını yönetebildiler."

"2016'dan bugüne kadar yıllık operasyon sayımızın azaldığı veya aynı kaldığı bir tek yıl yoktur"

Polis ve jandarma teşkilatının koronavirüs salgını döneminde başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin kamu düzeninde en küçük bir eksikliğe meydan vermediklerini anımsatan Soylu, "Öte yandan ne terör operasyonlarımız ne narkotik operasyonlarımız ne de asayiş operasyonlarımız durdu. 2016'dan bugüne kadar yıllık operasyon sayımızın azaldığı veya aynı kaldığı bir tek yıl yoktur." dedi.

Bakan Soylu, 2016'da 88 bin olan narkotik operasyonu sayısının 2021 yılında 217 bine çıktığını belirterek "Sadece 2019-2021 arasında yüzde 45 artırdık. Uyuşturucu suçlarından 2016 yılında 123 bin gözaltı yapıyorduk, 2021 sonu itibarıyla yaptığımız gözaltı sayısı 285 bin oldu." diye konuştu.

Dünyada aynı anda bu kadar küresel terör örgütüyle mücadele eden bir başka devletin olmadığına dikkati çeken Soylu, "Şehirlerimizde 31 Aralık 2016 Reina saldırısından beri Allah'a çok şükür olsun bir tek terör eylemi olmuyor. 2021 sonu itibarıyla terör örgütünün sayısı, PKK, 150 civarında elemanı kaldı. Mağaralardan çıkamıyorlar, şehirlerde teşkilatlanamıyorlar, sol terör örgütleriyle beraber üniversiteleri tahrik etmeye çalıştılar ama onun da önünü aldık, buna da izin vermedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının, 177 yılın en ağır güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ancak saha başarısı, teknik, personel ve teknoloji kullanımı açısından 177 yılın en zirve noktasında olduğunu söyledi.

2021 yılında bir tane faili meçhul cinayetin olduğunu ve bunun da çözüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, parmak izi entegrasyonuyla yakın bir zamanda 237 bin 820 kişinin yakalandığını anımsattı.

Soylu, balistik entegrasyonu sayesinde 350'nin üzerinde olayın aydınlatıldığını, DNA entegrasyonu sayesinde de 23 bin 715 irtibatın sağlandığını ve olayların çözüldüğünü ifade ederek, "Herkes bilsin ki bu teşkilat 177 yaşındadır ama 177 yıl öncesinde kalmış değildir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gaziler arasında düzenlenen havalı tabanca müsabakasında ödül almaya hak kazananlara ödüllerini takdim etti.

Programda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hazır bulundu. (1)