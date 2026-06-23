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Bakan Çiftçi'den Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında kazara meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Kırıkkaleli hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Mevlam, vefat eden vatandaşlarımızın mekanlarını cennet eylesin."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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