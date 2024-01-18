İçişleri Bakanı: 'Narkogüç-44' Operasyonunda 163 Zehir Taciri Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç-44' operasyonlarında 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 20 ilde gerçekleştirilen 'Narkogüç-44' operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.