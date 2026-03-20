Bakan Çiftçi, bayramlaşma programı için Van'a geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram programı kapsamında Van'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Çiftçi, protokol üyeleri ve kurum amirleri ile bayramlaştı.

Erzurum'daki bayramlaşma programının ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak Van Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, kendisini karşılayan kurum amirleriyle tokalaşıp bayramlaştı. Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, protokolle kameralara poz verdi. Valilik ziyaretinin ardından Çiftçi, cuma namazı için Hüsrev Paşa Camisi'ne geçti. Bakan Çiftçi, cuma namazı sonrası Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda askerlerle düzenlenecek olan bayramlaşma programına katılacak.

