İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Teravih Namazında Kur'an-ı Kerim Okudu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretler için bulunduğu memleketi Konya'da, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çeşitli ziyaretleri için memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teravih namazında bölge halkıyla bir araya geldi. Hafız olduğu bilinen Bakan Çiftçi, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cami imamı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

