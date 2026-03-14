Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muhtarlarla İftarda Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iftar programında muhtarlarla bir araya geldi. Çiftçi, muhtarların demokrasinin yereldeki en güçlü temsilcileri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin gücünün mahallelerden başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhtarlar Buluşması İftar Programı"na katıldı. Çiftçi, konuşmasında muhtarların, yerel demokrasinin temellerini atmakta önemli bir rol oynadıklarını belirterek, mahallelerin güçlenmesinin, Türkiye'nin genel güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. Programda, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki köprü rolü, toplumdaki dayanışma ve birliktelik kültürünün güçlendirilmesindeki katkıları da dile getirildi.

Türkiye'nin önünde önemli hedefler bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bunlardan birinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirtti. Terörün yalnızca güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Terör, toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan bir tehdittir. Terörsüz bir Türkiye demek; daha huzurlu, daha güçlü ve daha aydınlık bir Türkiye demektir" dedi. Bu hedefe ulaşmada muhtarların rolünün büyük olduğunu dile getiren Çiftçi, yerelde birlik ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesinde muhtarların önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Muhtarların sadece idari bir görev yapmadığını, aynı zamanda bir gönül görevi yürüttüğünü belirten Çiftçi, mahallelerde yaşanan sorunları en yakından takip edenlerin muhtarlar olduğunu ifade etti. Programın sonunda muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

