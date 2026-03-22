Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kızılcahamam'da emniyet mensuplarıyla bayramlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaşarak ilçede yürütülen güvenlik çalışmalarını görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Çiftçi, polislerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakan Çiftçi'ye ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Acar, ilçenin huzur ve güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam'ın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Elmas, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Osman Karaslan
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

Süper Lig devine sürpriz mesaj: Sezon sonunda gelirim
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor