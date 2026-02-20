Haberler

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi, 6 Şubat depremleri sonrası Afşin ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapmıştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Çiftçi daha sonra makama geçerek Vali Mükerrem Ünlüer'den 6 Şubat sonrası şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde, 6 Şubat depremleri sonrası Afşin ilçesinde 51 gün koordinatör vali olarak görev yapmış, ardından Afşin Belediyesi'nce kendisine 'Fahri hemşerilik beratı' verilmişti.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


