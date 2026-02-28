Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul Valiliğini ziyaret etti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ile gerçekleştirdiği görüşmede, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinin önemine değindi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek Vali Davut Gül ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin, Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, Bakan Çiftçi, Valilik binası girişinde çiçekle karşılandı, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Gül ile makamında görüştü.

Paylaşımda ayrıca, görüşmede kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Çiftçi'nin, Vali Gül'e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
