İçişleri Bakanı Çiftçi, Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaret ettiği Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlığın eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu, hizmet içi eğitim sistemi, uzaktan eğitim uygulamaları (İçişleri e-Akademi), eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile yeni dönem eğitim planlamalarının ele alındığı bildirildi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili birim amirlerinin katıldığı belirtilen açıklamada, Eğitim Dairesi Başkanlığının, güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Bakanlığın kurumsal kapasitesini güçlendiren stratejik bir birim olma niteliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm personelin mesleki gelişimini esas alan eğitim faaliyetlerini, sürekli gelişim anlayışıyla kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.