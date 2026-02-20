İçişleri Bakanı Çiftçi'den Afad'a Ziyaret

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ( Afad ) ziyaret etti. Ziyarette afet yönetimi çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri ele alındı.

Bakan Çiftçi, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve birim amirleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında AFAD'ın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, AFAD'ın görev ve sorumlulukları, yürütülmekte olan çalışmalar, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri ile afet yönetimi alanında uygulamaya alınan plan ve projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sürdürülen çalışmalar ile insani yardım faaliyetleri de ele alındı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, AFAD bünyesinde yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

