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Bakan Çiftçi'den IOM ile göç işbirliği mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Pope ile küresel ve bölgesel göç hareketlerini, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerini ve üçüncü ülkelere yeniden yerleştirme süreçlerini ele aldıklarını belirtti.

IOM ile 30 yılı aşkın süredir işbirliği yürütüldüğüne işaret eden Çiftçi, "İşbirliğimizi, insan onurunu, kamu güvenliğini ve kalıcı çözümleri esas alan somut projelerle daha ileriye taşıyacağız. Görüşmemizin, küresel göç yönetiminde sürdürülebilir ve insan odaklı yaklaşımlara katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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