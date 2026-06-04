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İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta tarihi mekanları ziyaret etti, taşkın önlemleri hakkında bilgi aldı ve esnaf ile partililerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta kent merkezi ve Turhal ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, Reşadiye ilçesindeki temaslarının ardından il merkezdeki tarihi Sulusokak'ı ve Yağbasan Medresesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Vali Abdullah Köklü ve diğer ilgililerden bilgi alan Çiftçi, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Çiftçi AK Parti Turhal İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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