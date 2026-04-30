Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Sumud Filosu'na Yapılan Müdahale, Kabulü Mümkün Olmayan Bir Zulümdür"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, yalnızca hukuku değil, insanlığın vicdanını da derinden yaralayan, kabulü mümkün olmayan bir zulümdür. Mazlumların yarasına merhem olmak isteyen sivil insanların engellenmesi, alıkonulması; iyiliğe uzanan ellerin kırılmak istenmesidir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda yapılan müdahale, yalnızca hukuku değil, insanlığın vicdanını da derinden yaralayan, kabulü mümkün olmayan bir zulümdür. Mazlumların yarasına merhem olmak isteyen sivil insanların engellenmesi, alıkonulması, iyiliğe uzanan ellerin kırılmak istenmesidir. Oysa ki inancımız, mazlumun yanında durmayı, ihtiyaç sahibine el uzatmayı açık bir sorumluluk olarak emreder. Gazze'de yaşanan acılar artık yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın imtihanıdır. Bu imtihan karşısında susmak, zulme ortak olmaktır. Zulme rıza göstermemek, hakkı haykırmak ve mazlumun yanında saf tutmak, bizim için sadece bir tercih değil, bir vecibedir. Dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle… Rabbim, mazlumların yardımcısı olsun; adaleti, merhameti ve hakkı yeryüzünde hakim kılsın."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

