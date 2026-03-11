Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, stratejik çalışmalara ve mali süreçlere ilişkin brifing aldı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlıkta stratejik çalışmalar ve mali yönetim süreçlerine ilişkin brifing aldı. Toplantıda dijital dönüşüm, vatandaş memnuniyeti ve performans değerlendirme sistemleri ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Strateji Geliştirme Başkanlığından İçişleri Bakanlığının yürüttüğü stratejik çalışmalara ve mali yönetim süreçlerine ilişkin brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar, Bakanlığın bütçesine ilişkin süreçler ve birimler arası koordinasyon faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda, YİKOB Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan başta olmak üzere üst politika belgelerinde Bakanlığı ilgilendiren hususlar, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hizmetlerin e-devlet ve dijital ortama entegrasyonu, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesine yönelik Dijital Memnuniyet Anket Sistemi ele alındı.

Bakanlığın faaliyet ve projelerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesini sağlayan Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) ve iç kontrol ve Sayıştay denetim süreçleri ile ön mali kontrol çalışmaları ele alınan toplantıda, Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
