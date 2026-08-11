Bakan Çiftçi Sofya'da Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir dizi temasta bulundu.

İlk olarak Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü ziyaret eden Çiftçi, burada Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Ahmed Hasanov ve Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Mustafa Aliş Haci tarafından karşılandı.

Çiftçi ve Hasanov, görüşmenin ardından birbirlerine hediye takdim etti.

Ardından Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğini ziyaret eden Çiftçi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile bir araya geldi.

Çiftçi, büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı gezdi, Atatürk'ün 1913-1915 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığı döneme ilişkin tarihi belgeleri, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları inceledi.

Büyükelçilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, ev sahipliği için Büyükelçi Uyanık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA