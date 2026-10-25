Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı'nın Ankara Hamamönü buluşmasına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı'nın Ankara Hamamönü buluşmasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile Ankara Hamamönü'nde Siyasalılar Vakfı'nın programına katıldı. Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiklerini ve aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı. Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiklerini ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Ankara Hamamönü'nde Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettik, aynı sıraları paylaşmanın ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Siyasallılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. İbrahim Halil Dere'ye ve bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkkat çeken bir isim vardı
Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi