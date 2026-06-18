Haberler

Sahil Güvenlik 44. yılını kutluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Arama kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, kaçakçılığın önlenmesinden Mavi Vatanımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar üstlendikleri her vazifeyi yüksek bir görev şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Teşkilatımızla iftihar ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan"ın engin ufuklarında 44 yıldır büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Denizlerin güvenliği, insan hayatının korunması ve devletin şefkat elinin ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılması için gece-gündüz demeden görev yapan kahraman personelin, millete büyük bir özveriyle hizmet ettiğine vurgu yapan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Arama kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, kaçakçılığın önlenmesinden Mavi Vatanımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar üstlendikleri her vazifeyi yüksek bir görev şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Teşkilatımızla iftihar ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, görevi başındaki tüm personelimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim, Mavi Vatanımızın muhafızlarını her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, devletimizi payidar, milletimizi aziz eylesin. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar

Acun vazgeçmiyor! Galatasaray kapıyı 10 milyon eurodan açtı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı! Mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan 27 kişinin mal varlıklarına el konuldu!
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi