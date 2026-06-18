Sahil Güvenlik 44. yılını kutluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan"ın engin ufuklarında 44 yıldır büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Denizlerin güvenliği, insan hayatının korunması ve devletin şefkat elinin ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılması için gece-gündüz demeden görev yapan kahraman personelin, millete büyük bir özveriyle hizmet ettiğine vurgu yapan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Arama kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, kaçakçılığın önlenmesinden Mavi Vatanımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar üstlendikleri her vazifeyi yüksek bir görev şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Teşkilatımızla iftihar ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, görevi başındaki tüm personelimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim, Mavi Vatanımızın muhafızlarını her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, devletimizi payidar, milletimizi aziz eylesin. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."