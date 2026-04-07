Bakan Çiftçi: Sosyal Risk Haritaları ile Sahada Etkin Müdahale Sağlanacak

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal Risk Haritaları ile; İl, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarını önceden tespit ediyor, kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilin valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısını gerçekleştirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilimizin kıymetli Valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerimizin katılımıyla, 'Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları' konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; Sosyal Risk Haritaları başta olmak üzere, sahada yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk."

Sosyal Risk Haritaları ile; İl, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarını önceden tespit ediyor, kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz. Valilerimizin koordinasyonunda; devletimizin şefkat eli, ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaşmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzuru, aile yapımızın korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA