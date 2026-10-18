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İçişleri Bakanı Çiftçi, Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında rahmetle andı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla andı. Çiftçi, Bayraktar'ın milli teknolojinin ardındaki inanç ve emeğini vurgulayarak onu rahmet ve hürmetle yad etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir milletin kaderini değiştiren büyük adımlar, önce o millete inanan insanların yüreğinde atılır. Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin kendi kanatlarıyla yükselebileceğine inandı. Bu inancını azimle, emekle ve vatan sevgisiyle gerçeğe dönüştürdü. Bugün semalarımızda yükselen milli teknolojimizin ardında onun da alın teri, gelecek nesillere bıraktığı güçlü bir irade var. Vefatının 5. yıl dönümünde Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA
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