Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Mustafa Çiftçi, yapılan ziyaretle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinin modernizasyonu ve dijital hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru ve üretim süreçleri ile basım merkezindeki teknolojik modernizasyon çalışmaları, dijital hizmetler, bilişim altyapısı, veri güvenliği, adres kayıt sistemi ve kurumlar arası veri paylaşımı uygulamaları, Alo 199 Çağrı Merkezi'nin kapasitesi, randevu sistemi ve vatandaş memnuniyetine yönelik iyileştirmeler, hizmetlerin etkinliğinin artırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu."

Vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunma hedefiyle güçlü altyapı, yüksek koordinasyon ve sürdürülebilir dijital dönüşüm anlayışı doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülerin olduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler