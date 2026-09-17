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İçişleri Bakanı Çiftçi, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını kınadı:

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- "Kutsal topraklarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir provokasyona asla müsamaha gösterilemez"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kutsal topraklarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir provokasyona asla müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Mekke çevresinde önlenen Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Çiftçi, şunları kaydetti:

"İslam aleminin kalbi, barışın ve maneviyatın yegane merkezi Mekke-i Mükerreme'ye yönelik gerçekleştirilmek istenen saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Mukaddesatımıza yönelik bu girişim tüm İslam coğrafyasının ortak vicdanında mahkum olacaktır. Kutsal topraklarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir provokasyona asla müsamaha gösterilemez. Yüce Allah mübarek beldemizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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