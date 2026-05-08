İçişleri Bakanı Çiftçi, SAHA 2026'da Kosova İçişleri Bakanı Sveçla ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026'da, Sveçla ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Çiftçi, Kosova ile Türkiye arasında uzun yıllardır süregelen bir işbirliği olduğunu, bakanlıklar arasındaki işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inandığını ifade etti.

Çiftçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile bir araya geldiklerini kaydederek, "Kardeş Kosova ile aramızdaki ilişkiler ortak tarihimizin, gönül bağımızın ve karşılıklı güvenimizin üzerine inşa edilmiş güçlü bir dayanışmanın tezahürüdür. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin katılması, güvenlik alanındaki işbirliğimizin ulaştığı seviyeyi açıkça göstermektedir. Jandarma Genel Komutanlığımız da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, dost ve kardeş Kosova'nın uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirten Çiftçi, güvenlikten savunma sanayiine, eğitimden kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine kadar her alanda geliştirdikleri bu dayanışmanın, çok daha güçlü bir zeminde ilerlemeyi sürdüreceğine inandıklarını kaydetti.

Öte yandan Çiftçi, SAHA 2026'da İçişleri Bakanlığının standını ziyaret etti.

Bakan Çiftçi'ye, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile bazı askeri yetkililer de eşlik etti.

Bakanlığın standında sergilenen ürünleri inceleyen Çiftçi, ürünler hakkında bilgi aldı.