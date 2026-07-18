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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de AK Parti İl Başkanı'nı evinde ziyaret etti, valilik ve belediyede yetkililerle görüştü, ardından millet bahçesi, akvaryum ve kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Çiftçi, ayağından geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat eden AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Kocaeli Valiliği'ne geçen Çiftçi, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İlhami Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz ve Veysal Tipioğlu ile bir araya geldi.

Buradaki görüşmenin ardından İzmit Millet Bahçesi'ne geçen Çiftçi, Körfez Aqua Kıtlar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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