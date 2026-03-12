İçişleri Bakanı Çiftçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılına ilişkin paylaşımda bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, milletin bağımsızlık iradesini mısralara nakşettiği bu anlamlı günde rahmet ve minnetle anıldığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin istiklal azmini ve vatan sevgisini ebedileştiren İstiklal Marşı'mızda ifade edildiği gibi, 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' sözleri, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan kılındığını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümünde, bu eşsiz eseri milletimize armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."