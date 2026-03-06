Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: Siber Güvenlik Kapasitemizi Arttırıyor, Dijital Tehditlere Karşı Güçlü Bir Güvenlik Kalkanı Kuruyoruz

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen iftar programında teknolojinin suçun dijital alanda yayılmasına etkisini vurgulayarak, yerli yapay zeka ve yazılım sistemleri ile siber güvenliklerini artıracaklarını açıkladı.

(ANKARA)- Gazzeli misafir ailelerin konuk edildiği iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojinin hızlı gelişiminin suçun dijital alanda daha süratli yayılmasına zemin hazırladığını belirterek, "Mücadele sahamızı genişletiyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere yerli ve milli yazılım sistemleriyle siber güvenlik kapasitemizi arttırıyor, dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen iftarda Gazzeli misafir aileler ile bir araya geldi.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Çiftçi, "Gazze'den gelen 157 haneyi bağrına basan, onlara kucak açan, evini, ekmeğini, doğasını paylaşan Konya'mız merhametin en net göstergesidir. Bu tablo Ensar-Mücahir kardeşliğidir. Konya'mız Gazze'den yüreği yaralı gelen kardeşlerini aynı ruhla karşılamıştır. Bu sadece bir misafirperverlik örneği değildir. Bu İslam medeniyetinin özüdür. Çünkü bizim medeniyetimiz insanı yük olarak görmez. emaneti baş tacı olarak kabul eder" dedi.

"Ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var"

Dünyadaki son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Son zamanlarda bölgemizde tırmanan hadiseler, dünyada hıza değişen dengeler Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösteriyor. Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılık ve suç ağlarını dağıtmak için yoğun bir mesai yürütüyoruz"

Çiftçi, teknolojinin hızlı gelişiminin suçun dijital alanda daha süratli yayılmasına zemin hazırladığını belirterek, "Mücadele sahamızı genişletiyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere yerli ve milli yazılım sistemleriyle siber güvenlik kapasitemizi arttırıyor, dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun kullandığı, zaman zaman paralel bir dünya gibi işleyen sanal alemin risklerini azaltmak, bağımlılık ve suç ağlarını dağıtmak için yoğun bir mesai yürütüyoruz" diye konuştu.

