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İçişleri Bakanı Çiftçi: Dezenformasyonla mücadele çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir

İçişleri Bakanı Çiftçi: Dezenformasyonla mücadele çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonun toplumsal huzuru ve güven duygusunu zedelediğini belirterek, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz" dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonun toplumsal huzuru ve güven duygusunu zedelediğini belirterek, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz" dedi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını belirterek, gerçeği yansıtmayan içeriklerin dijital mecralarda saniyeler içinde geniş kitlelere ulaşabildiğine dikkati çekti.

Dezenformasyonun algıları yönlendirebildiğini ve gerçekle yalan arasındaki sınırı bulanıklaştırabildiğini ifade eden Çiftçi, "Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir" dedi.

İçişleri Bakanlığının sahadaki güvenlik çalışmalarının yanı sıra dijital mecralarda dezenformasyonun yol açabileceği tehditlerle de mücadele ettiğini belirten Çiftçi, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım; yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim."

Çiftçi, mesajını "Dezenformasyona Dur De" ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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