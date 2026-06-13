Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı